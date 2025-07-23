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Премьер Японии опроверг сообщения СМИ о планах своей скорой отставки

11:20 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг сообщения ряда японских СМИ о планах своей скорой отставки после провала его Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента.

«Не было разговора о том, останусь я или уйду в отставку, [на встрече с экс-премьерами Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо]. Некоторые СМИ сообщали об этом, но я никогда не делал подобных заявлений. Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал он журналистам после встречи с тремя высокопоставленными членами своей партии в ответ на вопрос о сообщениях СМИ.

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