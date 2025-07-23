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Саммит ЕС и КНР станет полным провалом — Politico

11:00 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС — КНР, который пройдет 24 июля в Пекине, обернется полным провалом. Такое мнение содержится в материале европейского издание Politico.

Как пишет издание, стороны, как ожидается, не будут проводить никаких содержательных переговоров по экономическим вопросам, а лишь «обменяются совершенно противоположными мнениями по украинскому конфликту и, возможно, некоторыми замечаниями по климатической политике». Совместное заявление, по данным Politico, опубликовано не будет.

«Это будет безрезультатный саммит, который не сможет обратить вспять вероятный долгосрочный курс на конфронтацию. Во многом непримиримые разногласия серьезно ограничат потенциальное сотрудничество, несмотря на обоюдный интерес в противостоянии некоторым шагам [президента США] Дональда Трампа», — заявил изданию управляющий директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман. Старший научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Алисия Гарсия-Эрреро считает, что саммит «обернется катастрофой», поскольку на нем не будут обсуждаться проблемы перепроизводства, вопросы пошлин и экспортного контроля, что, по ее мнению, подаст сигнал о равнодушии Брюсселя к этим темам.

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