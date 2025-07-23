ФСБ предотвратила теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт на промышленном объекте нефтепереработки региона, который по заданию международной террористической организации планировал совершить иностранец, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран ЦАР по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона. Следственным отделом управления в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК России», — говорится в сообщении.