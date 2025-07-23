Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

11:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта. Об этом сообщило агентство AP.

USOPC обратился к федерациям по видам спорта, напомнив им о необходимости соблюдения указа президента США Дональда Трампа. На сайте USOPC внесены соответствующие изменения в правила допуска к соревнованиям.