0
0
96
НОВОСТИ

Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

11:33 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта. Об этом сообщило агентство AP.

USOPC обратился к федерациям по видам спорта, напомнив им о необходимости соблюдения указа президента США Дональда Трампа. На сайте USOPC внесены соответствующие изменения в правила допуска к соревнованиям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 23.07.2025
Надо развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные — Джабаров
0
18
12:00 23.07.2025
В Нижегородской области задержан агент СБУ, оборудовавший тайник с частями БПЛА
0
18
11:20 23.07.2025
Премьер Японии опроверг сообщения СМИ о планах своей скорой отставки
0
123
11:05 23.07.2025
ФСБ предотвратила теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани
0
125
11:00 23.07.2025
Саммит ЕС и КНР станет полным провалом — Politico
0
154
10:32 23.07.2025
Греция представила самый жесткий в ЕС закон о нелегальной эмиграции — Politico
0
216
10:20 23.07.2025
ВСУ в Херсонской области намеренно селятся рядом с гражданскими — подполье
0
213
10:05 23.07.2025
На большей части территории РФ температура ниже нормы — Вильфанд
0
229
10:00 23.07.2025
Киев вряд ли потратил на закупку оружия все переданные ему США на это деньги — Трамп
0
226
09:32 23.07.2025
ВМФ России приступил к проведению оперативных учений «Июльский шторм»
0
277

Возврат к списку