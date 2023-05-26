Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом
16:12 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что вооруженные силы республики получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в пятницу на своей странице в «Твиттере».
«Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией», — отметил Вучевич.
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