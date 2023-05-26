0
0
122
НОВОСТИ

Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

16:12 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил, что вооруженные силы республики получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в пятницу на своей странице в «Твиттере».

«Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией», — отметил Вучевич.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 26.05.2023
Порядка 10 сербов пострадали в столкновениях с косовскими силовиками на севере Косова — ТВ
0
31
16:32 26.05.2023
Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ — WSJ
0
107
16:28 26.05.2023
Греф видит потенциал минимум двукратного роста малого и среднего бизнеса в ВВП
0
96
16:05 26.05.2023
Сбер получил премию Best Office Awards за офис в Минске
0
108
16:00 26.05.2023
РФ не будет «награждать капиталами» уходящие иностранные компании — Путин
0
123
15:32 26.05.2023
Москва не собирается отказываться от участия в саммите БРИКС в ЮАР — источник
0
173
15:18 26.05.2023
Клиенты Сбера в 2023 году компенсировали бонусами 1,2 миллиарда рублей на ЖКХ, кредитах и налогах
0
169
15:00 26.05.2023
Китай и Индия заинтересованы в создании научной станции на Шпицбергене — Минвостокразвития
0
213
14:32 26.05.2023
Около 50 нелегалов отказались от спасения французами в Ла-Манше, чтобы добраться до Англии
0
259
14:12 26.05.2023
США заблуждаются, думая, что их «самосохранение» обеспечено Атлантическим океаном — Лавров
0
307

Возврат к списку