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Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

18:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская школьная сборная получила восемь золотых медалей на 23-й Азиатской физической олимпиаде (APhO), которая прошла в Монголии. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Сегодня развитию инженерного образования уделяется самое пристальное внимание, и такие успехи на одной из значимых международных олимпиад подтверждают, что в отечественной системе образования есть успешные практики подготовки будущих инженерных кадров, ученых, исследователей, а школьники действительно увлекаются естественно-научными предметами и в будущем связывают свою жизнь именно с этим направлением», — привели в пресс-службе слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Всего за награды соревнования боролись 240 школьников из более чем 30 стран Азии. По итогам Азиатской физической олимпиады будут определены пять школьников, которые выступят на Международной физической олимпиаде (IPhO-2023), которая пройдет с 10 по 17 июля в Токио.

Азиатская физическая олимпиада — ежегодное соревнование для школьников по физике. В 2022 году российские школьники, которые принимали в ней участие, завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

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