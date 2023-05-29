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Три человека погибли при пожарах в Новосибирской области

10:05 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека погибли в результате пожаров в Новосибирской области. Также огнем уничтожено шесть садовых домов, рассказал в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

«Отмечаем пожары на территории садового общества в городе Новосибирске 25 мая, частных домовладений в Купинском 24 мая и Куйбышевском районах два случая 28 мая на площади свыше 700 кв. м, погибли три человека. Огнем уничтожено шесть садовых домов, повреждено три частных дома, в том числе один жилой, различные строения», — сказал Орлов.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили ТАСС, что дома сгорели в садовом обществе в Калининском районе в результате пожара на площади 350 кв. м.

Орлов уточнил, что за неделю ликвидировано 623 пожара, из которых 491 — горение сухой растительности (79% от общего количества пожаров за неделю).

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