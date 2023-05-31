Сбер утвердил Энергетическую политику компании

11:30

Сбер принял Энергетическую политику компании в рамках плана по реализации политики по ESG и устойчивому развитию. Документ отражает официальную позицию банка в области энергосбережения и энергоэффективности. Он подтверждает курс Сбера на следование принципам ESG, нацеленность на внедрение корпоративной культуры экологичности и бережливого производства.

Главная цель Энергетической политики – повышение энергоэффективности банка и всех участников Группы Сбера, что в итоге положительно скажется на конкурентоспособности организаций и приведет к снижению выбросов парниковых газов.

«Энергетическая политика Сбера является документом, который концентрирует текущую деятельность подразделений банка в части использования энергетических ресурсов и обеспечивает системную работу по их управлению, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Развитие современных подходов в области зеленых и энергосберегающих технологий не только приближает банк к углеродной нейтральности, но и дает ощутимый экономический эффект для нас, наших партнеров и клиентов».

Сбер выступает драйвером ESG-повестки и одним из пионеров направления ответственного финансирования в России, он вносит весомый вклад в российскую зеленую повестку. Он стал первым российским банком, объявившим стратегическую цель достижения углеродной нейтральности операционной деятельности не позднее 2030 года.