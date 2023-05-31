ВКС РФ уничтожили в Одессе последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» — МО РФ
13:20 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили стоящий в порту Одессы последний украинский боевой корабль «Юрий Олефиренко». Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины „Юрий Олефиренко“, — сказал он.
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