ВКС РФ уничтожили в Одессе последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили стоящий в порту Одессы последний украинский боевой корабль «Юрий Олефиренко». Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины „Юрий Олефиренко“, — сказал он.