Китай пригрозил США последствиями за присутствие американских ВС в Южно-Китайском море

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) КНР предупреждают Пентагон о возможных неблагоприятных для США последствиях в связи с противозаконным появлением американских военных самолетов над Южно-Китайским морем. Об этом заявил в среду официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдун.

«Мы решительно настаиваем, чтобы американская сторона воздержалась от любых действий ВС на море и в воздушном пространстве, — подчеркнул он, комментируя появление самолета-разведчика США RC-135 над Южно-Китайским морем. — В противном случае Соединенные Штаты сами понесут ответственность за последствия».