Китай пригрозил США последствиями за присутствие американских ВС в Южно-Китайском море
17:00 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) КНР предупреждают Пентагон о возможных неблагоприятных для США последствиях в связи с противозаконным появлением американских военных самолетов над Южно-Китайским морем. Об этом заявил в среду официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдун.
«Мы решительно настаиваем, чтобы американская сторона воздержалась от любых действий ВС на море и в воздушном пространстве, — подчеркнул он, комментируя появление самолета-разведчика США RC-135 над Южно-Китайским морем. — В противном случае Соединенные Штаты сами понесут ответственность за последствия».
НОВОСТИ
- 17:40 31.05.2023
- Украина готовится к летнему контрнаступлению — Белый дом
- 17:12 31.05.2023
- Президент Эритреи убежден, что Россия сыграет роль в создании справедливого миропорядка
- 16:32 31.05.2023
- США выступают против не согласованной с Вашингтоном политики Приштины — посол
- 16:12 31.05.2023
- В кабмине ФРГ назвали законными удары ВСУ по территории РФ оружием производства Украины
- 16:00 31.05.2023
- Ограниченно годным могут разрешить заключать контракт с ВС РФ при мобилизации — проект
- 15:32 31.05.2023
- Наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки на донецком направлении — МО РФ
- 15:12 31.05.2023
- Премьер Косова призвал отправить протестующих сербов либо в Сербию, либо в тюрьму
- 15:00 31.05.2023
- ФРГ закроет до ноября генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске — МИД
- 14:32 31.05.2023
- Ситуация с обстрелами Белгородской области тревожная, принимаются меры — Песков
- 14:12 31.05.2023
- Каждый пятый ребенок в России подвергается травле в сети — исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать