США собираются отправить на Украину «Стингеры» и боеприпасы для комплексов Patriot и HIMARS
21:10 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <…>. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО „Пэтриот“, которые Украина довольно эффективно использует, а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS», — сказал он.
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