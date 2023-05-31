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США собираются отправить на Украину «Стингеры» и боеприпасы для комплексов Patriot и HIMARS

21:10 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS. Об этом в среду сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <…>. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО „Пэтриот“, которые Украина довольно эффективно использует, а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS», — сказал он.

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