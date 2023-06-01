Открыт прием заявок на детский конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge

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В День защиты детей Сбер объявил о начале приема заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту для детей AI Challenge. Соорганизатором выступает Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Цель конкурса – популяризация технологий искусственного интеллекта среди детей и молодежи, он поможет каждому ребенку повысить свои навыки в этой области, решая технологические задачи бизнеса.

Конкурс состоит из трех этапов: квалификационного, командного и финального. Претенденты будут соревноваться по направлениям: медицина, креативная индустрия, эффективное производство, анализ изображения и видео, сельское хозяйство. 15 команд-победителей в финале разделят призовой фонд в 10 млн руб.

Уже сейчас участники до 18 лет из России и других стран могут подать заявку и попасть на квалификационный этап, который продлится до 27 сентября 2023 года включительно. На этом этапе конкурсантам нужно решить индивидуальные задачи и получить наибольшее количество баллов. Также они смогут принять участие в буткемпах и изучить полезные материалы, которые помогут добиться высоких результатов. Кроме того, каждый участник сможет пройти тестирование, чтобы определить наиболее подходящее направление для прохождения квалификационного этапа. Свой индивидуальный результат можно будет улучшить даже после прохождения в командный этап.

Все конкурсные задания разработаны командами Сбера и компаниями-партнерами. Они представляют собой реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом.

«Технологии искусственного интеллекта становятся драйвером развития экономики и формируют тренды развития цифровой отрасли и образовательных программ на десятилетия вперед, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В рамках конкурса Сбер поделится своей экспертизой с детьми и поддержит их в разработке инновационных решений. И наоборот, именно дети зачастую предлагают самые неожиданные и элегантные решения в области data science и вдохновляют взрослых своими открытиями. Поэтому важно стимулировать интерес детей к научно-исследовательской и инновационной деятельности. AI Challenge – это площадка, призванная объединить талантливых детей из разных стран и повысить их интерес к главной технологии XXI века».

В 2021 году в международном конкурсе для детей по искусственному интеллекту приняли участие более 26 тысяч человек, в числе которых – представители таких стран, как Армения, Бангладеш, Беларусь, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Нигерия, Пакистан, Филиппины и другие.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний-участниц на глобальном технологическом рынке. Альянс является драйвером регуляторных изменений и национального развития в сфере искусственного интеллекта, совершенствования системы подготовки кадров, популяризации технологий ИИ. Одно из ключевых направлений деятельности ассоциации – создание современной профессии AI-People, формирование нового поколения преподавателей, развитие профильных образовательных программ.