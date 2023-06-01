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НОВОСТИ

В РФ вступили в силу ограничения на продажу вейпов и кальянов

11:05 01.06.2023 Источник: Lenta.ru

В России 1 июня вступил в силу закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов. Об этом говорится в Telegram-канале Государственной думы.

В частности, запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Торговать вейпами и кальянами теперь можно только в магазинах и павильонах.

Кроме того, не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте. Демонстрировать их будут по просьбе покупателя после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Вступивший в силу закон также включает запрет продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых.  Lenta.Ru

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