В РФ вступили в силу ограничения на продажу вейпов и кальянов

11:05 Источник: Lenta.ru

В России 1 июня вступил в силу закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов. Об этом говорится в Telegram-канале Государственной думы.

В частности, запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Торговать вейпами и кальянами теперь можно только в магазинах и павильонах.

Кроме того, не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте. Демонстрировать их будут по просьбе покупателя после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Вступивший в силу закон также включает запрет продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых. Lenta.Ru