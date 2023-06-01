В РФ вступили в силу ограничения на продажу вейпов и кальянов
11:05 01.06.2023 Источник: Lenta.ru
В России 1 июня вступил в силу закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов. Об этом говорится в Telegram-канале Государственной думы.
В частности, запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Торговать вейпами и кальянами теперь можно только в магазинах и павильонах.
Кроме того, не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте. Демонстрировать их будут по просьбе покупателя после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Вступивший в силу закон также включает запрет продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых. Lenta.Ru
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