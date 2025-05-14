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НОВОСТИ

Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России — источник

11:05 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.

«Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России», — сказал он, добавив, что утверждение этих рестрикций главами МИД ЕС ожидается 20 мая.

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