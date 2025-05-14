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Недружественные страны хотели сорвать авиадвижение в РФ в майские праздники — Старовойт

11:00 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недружественные страны планировали сорвать авиационное движение в РФ и препятствовать прибытию лидеров дружественных стран на парад в честь 80-й годовщины Победы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в эфире телеканала «Соловьев Live».

«У нас самые сложные периоды в году — это новогодние праздники и майские праздники. И в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую мы совсем недавно торжественно и с гордостью отметили, конечно, враги хотели, очевидно, сорвать все авиационное движение, препятствовать прибытию многочисленных зарубежных гостей, лидеров дружественных стран. 6–7 мая более 520 атак было предпринято беспилотными летательными аппаратами», — сказал он.

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