ВСУ нанесли удар по морскому порту в Бердянске
13:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области, попадание пришлось на морской порт. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Прилетело в порт, погибших и раненых нет вроде. [Система] ПВО отработала, что-то сбила, что-то нет», — сказал Рогов.
НОВОСТИ
- 14:00 02.06.2023
- Нужно сделать все, чтобы не дать недоброжелателям РФ раскачать ситуацию в стране — Путин
- 13:32 02.06.2023
- Заслуженный учитель РФ счел инициативу об отмене домашнего задания в школах «вредной»
- 13:20 02.06.2023
- Треть россиян отказались бы от чтения медиа, где тексты пишет нейросеть — опрос
- 13:05 02.06.2023
- Госсекретарь США Блинкен заявил, что США не враги россиянам
- 13:02 02.06.2023
- Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнерстве в сфере цифровых технологий
- 12:32 02.06.2023
- Две женщины погибли при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ — Гладков
- 12:20 02.06.2023
- В парламенте Швейцарии отклонили предложение о реэкспорте оружия на Украину
- 12:05 02.06.2023
- Премьер Косова заявил о готовности провести новые выборы глав муниципалитетов
- 12:00 02.06.2023
- В Европе испытывают серьезный дефицит снарядов из-за военной поддержки Киева — СМИ
- 11:32 02.06.2023
- В Киеве ночью был мощный взрыв — очевидцы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать