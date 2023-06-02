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НОВОСТИ

ВСУ нанесли удар по морскому порту в Бердянске

13:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области, попадание пришлось на морской порт. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прилетело в порт, погибших и раненых нет вроде. [Система] ПВО отработала, что-то сбила, что-то нет», — сказал Рогов.

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