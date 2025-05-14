Посольство США в Молдавии предлагает $10 млн за данные о пяти «сотрудниках разведки» РФ

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Молдавии предложило вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении пяти граждан России, которых назвало «сотрудниками военной разведки».

В публикации на странице дипломатического представительства в соцсети также размещены имена и фотографии этих людей. С информацией на этот счет предложено обращаться по ссылке c помощью анонимного доступа в интернет Tor.