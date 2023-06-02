Минсельхоз РФ ожидает снижение урожая масличных и сахарной свеклы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай масличных культур в России по итогам текущего года может снизиться до 26 млн тонн, сахарной свеклы — до 41 млн тонн по сравнению с годом ранее, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

В прошлом году, по данным Росстата, в России было собрано 29,1 млн тонн масличных и 48,9 млн тонн сахарной свеклы. Урожай зерна составил рекордные 157,7 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

«В целом ход работ и принимаемые меры дают основание рассчитывать на достойный урожай. На данный момент подтверждаем оценку по зерновым — это не менее 123 млн тонн, из которых 78 млн тонн — пшеница. Масличных ожидаем порядка 26 млн, сахарной свеклы — больше 41 млн», — сказал он.

Министр отметил, что животноводство, переработка и рыбохозяйственный комплекс также демонстрируют позитивные показатели — все они выше, чем в первом квартале прошлого года. В июне начнется уборка озимых. Яровой сев завершится в начале июля. «В целом все ровно, необходимые ресурсы у аграриев есть. Обеспеченность семенами к началу весеннего сева превышала 100%», — рассказал Патрушев.