ВС РФ ударили высокоточным оружием по защищающей ключевые военные объекты ПВО Украины

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС Росии нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны (ПВО), которые прикрывают критические объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены», — сказал он.