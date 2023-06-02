Польша почти всегда была или врагом России, или в составе России — Песков
17:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша в течение практически всей истории была или врагом России, или в составе России, и сейчас отношения двух стран находятся на нулевом или даже отрицательном уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать «переименование» в Польше российского Калининграда в Крулевец и, в свою очередь, решение калининградских властей установить памятник участнику подавления польского восстания 1863–1864 годов Михаилу Муравьеву-Виленскому.
«Давайте не забывать, что все-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведет войны, и так далее», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что история отношений России и Польши «богатая». «Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной, отметке», — заключил Песков.
НОВОСТИ
- 18:40 02.06.2023
- Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО пока идут боевые действия
- 18:00 02.06.2023
- Рахмон предложил ЕС увеличить помощь для укрепления границ с Афганистаном
- 17:32 02.06.2023
- Обнажившемуся на папском алтаре в соборе Святого Петра предписали покинуть Италию — СМИ
- 17:12 02.06.2023
- Автодорога с Шебекинским округом перекрыта из-за обстрелов — белгородский губернатор
- 16:32 02.06.2023
- РФ учитывает позицию Армении по конфликту вокруг Украины — Песков
- 16:12 02.06.2023
- Учебник по истории дополнят после победы России в СВО — Кравцов
- 16:00 02.06.2023
- Новый корпус Третьяковки соединят с основным зданием 57-метровым переходом
- 15:32 02.06.2023
- ВС РФ ударили высокоточным оружием по защищающей ключевые военные объекты ПВО Украины
- 15:12 02.06.2023
- Поездка в Киев была неудобна в плане транспорта, влияние кризиса очевидно — эмиссар КНР
- 15:00 02.06.2023
- Министр обороны Великобритании допустил, что Украина может захватить Крым в 2023 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать