Польша почти всегда была или врагом России, или в составе России — Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в течение практически всей истории была или врагом России, или в составе России, и сейчас отношения двух стран находятся на нулевом или даже отрицательном уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать «переименование» в Польше российского Калининграда в Крулевец и, в свою очередь, решение калининградских властей установить памятник участнику подавления польского восстания 1863–1864 годов Михаилу Муравьеву-Виленскому.

«Давайте не забывать, что все-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведет войны, и так далее», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что история отношений России и Польши «богатая». «Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной, отметке», — заключил Песков.