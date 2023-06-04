Диверсионной группе пограничники и военные не дали пройти на территорию Белгородской области – МО РФ
19:10 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«4 июня с. г. подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы (ДРГ — прим. ТАСС) украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что по противнику был нанесен артиллерийский удар. «Противник рассеян и отошел», — добавили в министерстве.
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