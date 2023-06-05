Экс-инспектор ООН считает, что в НАТО ненавидят и не уважают Зеленского
09:20 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Зеленский, они (НАТО — прим. ТАСС) тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил Риттер.
Экс-разведчик отметил, что украинский лидер «живет в вымышленном мире», питая несбыточные иллюзии по поводу вступления в альянс. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — подчеркнул он.
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