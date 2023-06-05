Экс-инспектор ООН считает, что в НАТО ненавидят и не уважают Зеленского

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители НАТО испытывают ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому и не уважают его. Такое мнение озвучил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста «Ю-эс тур оф дьюти».



«Зеленский, они (НАТО — прим. ТАСС) тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил Риттер.



Экс-разведчик отметил, что украинский лидер «живет в вымышленном мире», питая несбыточные иллюзии по поводу вступления в альянс. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — подчеркнул он.



