В первом квартале 2023 года доходы от туризма в Грузии выросли более чем в два раза

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежные доходы в сфере туризма в Грузии в первом квартале текущего года составили 795,4 млн долларов, что на 102% больше аналогичных показателей за 2022 год. Об этом говорится в отчете правительства Грузии за 2022 год.



«В первом квартале текущего года доходы, полученные от туризма, значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — на 102% и составили 795,4 млн долларов», — говорится в тексте.



В документе уточняется, что данные за первый квартал текущего года на 37,5% превысили допандемийные показатели. В 2022 году же Грузия заработала на туризме 3,5 млрд долларов, что на 7,6% больше данных за 2019 год.