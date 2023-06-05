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НОВОСТИ

В первом квартале 2023 года доходы от туризма в Грузии выросли более чем в два раза

11:20 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежные доходы в сфере туризма в Грузии в первом квартале текущего года составили 795,4 млн долларов, что на 102% больше аналогичных показателей за 2022 год. Об этом говорится в отчете правительства Грузии за 2022 год.

«В первом квартале текущего года доходы, полученные от туризма, значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — на 102% и составили 795,4 млн долларов», — говорится в тексте.

В документе уточняется, что данные за первый квартал текущего года на 37,5% превысили допандемийные показатели. В 2022 году же Грузия заработала на туризме 3,5 млрд долларов, что на 7,6% больше данных за 2019 год.

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