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Шойгу: В ходе отражения украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий

16:37 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери российской объединенной группировки войск в ходе отражения украинского наступления составили 210 человек ранеными, 71 военнослужащий погиб. Подбиты 15 танков и 9 бронемашин, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий», — сказал он.

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