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НОВОСТИ

И Россия, и Украина запросили заседание Совбеза ООН по разрушению дамбы Каховской ГЭС

19:00 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС поступили как от России, так и от Украины, но сроки встречи пока не определены. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель миссии Объединенных Арабских Эмиратов, председательствующих в СБ в июне, Шахад Матар.

«Сроки проведения еще не назначены, но мы получили запросы на проведение такой встречи и от Украины, и от России», — сказала она.

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