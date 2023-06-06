И Россия, и Украина запросили заседание Совбеза ООН по разрушению дамбы Каховской ГЭС
19:00 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сроки проведения еще не назначены, но мы получили запросы на проведение такой встречи и от Украины, и от России», — сказала она.
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