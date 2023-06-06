И Россия, и Украина запросили заседание Совбеза ООН по разрушению дамбы Каховской ГЭС

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС поступили как от России, так и от Украины, но сроки встречи пока не определены. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель миссии Объединенных Арабских Эмиратов, председательствующих в СБ в июне, Шахад Матар.

«Сроки проведения еще не назначены, но мы получили запросы на проведение такой встречи и от Украины, и от России», — сказала она.