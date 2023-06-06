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МИД РФ: Разрушение Каховской ГЭС является террористическим актом

19:40 06.06.2023 Источник: НГ-Online

МИД России сделал заявление в связи с разрушением Каховской ГЭС.

"Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.

Подрыв дамбы плотины вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра. Затоплены населённые пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб от этой диверсии киевского режима нанесён сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. В результате неминуемого обмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области.

Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого «контрнаступления» ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.

Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций. Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие всё более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - говориться в заявлении.

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