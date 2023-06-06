МИД РФ: Разрушение Каховской ГЭС является террористическим актом
19:40 06.06.2023 Источник: НГ-Online
МИД России сделал заявление в связи с разрушением Каховской ГЭС.
"Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.
Подрыв дамбы плотины вызвал значительный подъем уровня воды вниз по течению Днепра. Затоплены населённые пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб от этой диверсии киевского режима нанесён сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. В результате неминуемого обмеления Каховского водохранилища будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельскохозяйственных земель Херсонской области.
Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого «контрнаступления» ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.
Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций. Призываем мировое сообщество осудить преступные деяния украинских властей, носящие всё более бесчеловечный характер и представляющие серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - говориться в заявлении.
НОВОСТИ
- 20:17 06.06.2023
- Послу Бельгии в России был выражен протест в связи с использованием бельгийского оружия по Белгородской области
- 19:50 06.06.2023
- Зеленский не хочет, чтобы Украина осталась с Россией наедине
- 19:00 06.06.2023
- И Россия, и Украина запросили заседание Совбеза ООН по разрушению дамбы Каховской ГЭС
- 18:50 06.06.2023
- ЦРУ располагало информацией о планах подрыва «Северных потоков» - WP
- 18:40 06.06.2023
- Генсек ООН: Не менее 16 тыс. человек уже лишились своих домов в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС
- 17:50 06.06.2023
- Финляндия высылает девять сотрудников посольства России
- 17:41 06.06.2023
- Советник президента РФ по культуре считает, что нужны четкие правила передачи музейных экспонатов РПЦ
- 17:20 06.06.2023
- Миноброны РФ показало видео уничтожение иностранной бронетехники
- 17:00 06.06.2023
- Шойгу: Попытки наступления сорваны, противник остановлен
- 16:55 06.06.2023
- Шойгу привел информацию по подрыву Каховской ГЭС и сбросу воды с Днепропетровской ГЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать