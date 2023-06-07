Со всей России в Херсонскую область пребывают волонтеры - мэр Новой Каховки

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волонтеры прибывают в Херсонскую область после произошедшего накануне ЧП на Каховской ГЭС из всех регионов России. Об этом сообщил журналистам в среду глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.



«Волонтеры и специалисты в течение вчерашнего дня, ночью прибывали из всех регионов нашей многонациональной большой страны. И помощь их очень значительна», — сказал он.



Леонтьев подчеркнул, что желающих помочь много. Люди помогают и водой, и генераторами, и продуктами.



