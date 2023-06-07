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НОВОСТИ

Со всей России в Херсонскую область пребывают волонтеры - мэр Новой Каховки

09:30 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волонтеры прибывают в Херсонскую область после произошедшего накануне ЧП на Каховской ГЭС из всех регионов России. Об этом сообщил журналистам в среду глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Волонтеры и специалисты в течение вчерашнего дня, ночью прибывали из всех регионов нашей многонациональной большой страны. И помощь их очень значительна», — сказал он.

Леонтьев подчеркнул, что желающих помочь много. Люди помогают и водой, и генераторами, и продуктами.

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