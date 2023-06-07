Более 950 тыс. россиян оформили карту болельщика

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 950 тыс. россиян оформили карту болельщика, необходимую для посещения матчей Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сказано в сообщении Минцифры РФ, опубликованном в телеграм-канале ведомства.



«Завершены матчи Российской премьер-лиги. На конец футбольного сезона было выдано 967 тыс. карт болельщика», — говорится в сообщении.



В министерстве сообщили о пяти городах, в которых больше остальных оформили карты болельщика. Лидирует по этому показателю Москва (135,2 тыс.), следом идут Санкт-Петербург (129 тыс.), Краснодарский край (120 тыс.), Нижегородская область (86,7 тыс.) и Ростовская область (76,7 тыс.).



