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Индия не приглашала Зеленского на саммит G20

09:58 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия, как председатель в Группе двадцати (G20), не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «двадцатки», который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Об этом заявил в четверг на брифинге для индийских СМИ глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, направляла ли Индия приглашение Зеленскому на саммит «двадцатки». «По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства — члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», — отметил Джайшанкар.

Он подчеркнул, что «это не тот вопрос, который пересматривался». «И это тот вопрос, который мы ни с кем не обсуждали», — добавил индийский министр.

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