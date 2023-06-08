Аксенов: Северо-Крымский канал планируется питать из Днепра насосами

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Республики Крым разрабатывают проект подачи насосами воды из Днепра в Северо-Крымский канал, который может обмелеть после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом журналистам в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Возможность подачи воды в Северо-Крымский канал остается достаточно простой. Как только вопрос безопасности коллеги там решат, соответственно, установка насосов на реке Днепр и подача в объемах до 40 кубометров в секунду в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории Республики Крым. Максимальный разбор в летний период там — до 90 кубических метров в секунду. Все это возможно сделать, технически достаточно просто», — сказал Аксенов.

Как уточнил глава республики, сейчас Крым изучает ситуацию на канале совместно с федеральными властями.