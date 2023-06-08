В зоне евро началась "неглубокая" рецессия

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила начало рецессии в зоне евро в первом квартале 2023 года, которая выявлена после проверки статистических данных стран Евросоюза, но считает ее незначительной. Об этом сообщила в четверг на брифинге в Еврокомиссии представитель ЕК Верле Нютс.

«Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до минус 0,1% в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда остается позитивной, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро», — сказала она.