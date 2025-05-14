Делегация РФ в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы — Ушаков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состав делегации России в Стамбуле будет определен, исходя из круга обсуждаемых на переговорах вопросов, — а это и политические, и технические моменты. Об этом рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Делегация — она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов», — отметил представитель Кремля.

«Так что, исходя из этого, и будет определен состав», — заключил он.