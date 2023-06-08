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НОВОСТИ

Страны ЕАЭС приняли решение о взаимном признании документов по ученым степеням

17:00 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимное признание ученых степеней странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является очень важным решением, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в заявлении по итогам заседания межправсовета ЕАЭС.

«Очень важное новое направление — сегодня мы подписали соглашение о признании документов об ученых степенях в государствах „пятерки“. Теперь их обладатели смогут беспрепятственно работать по своим специальностям на всей территории союза. Это очень важное решение», — сказал он.

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