В США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления - Politico
09:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уверенность в этом высказали представители вашингтонской администрации высокого ранга, мнение которых приводит в четверг газета Politico.
По их словам, если ВСУ добьются успеха, то Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву. В случае неудачи, отмечает издание, "эта поддержка, вероятно, прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию" ситуации на Украине. В связи с этим, подчеркивает Politico, "Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону [исход] войны и репутация Байдена".
Кроме того, продолжает издание, представители вашингтонской администрации до сих пор точно не уверены, выделят ли законодатели дополнительные средства для Киева, когда подойдут к концу одобренные ранее Конгрессом суммы. Неудачи на поля боя, опасаются представители исполнительной власти, могут дать возможность республиканцам Палаты представителей создать препятствия в деле предоставления Киеву дополнительных средств.
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