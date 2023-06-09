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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры по видеосвязи с китайским коллегой

14:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по видеосвязи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэнли. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по видео-конференц-связи с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэнли, назначенным на должность в марте 2023 года», — сказали в ведомстве.

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