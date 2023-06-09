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НОВОСТИ

Андрей Турчак: Москва – бесспорный лидер социально-экономического развития страны

17:55 09.06.2023

Москва – бесспорный лидер социально-экономического развития страны. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии.

«Под его (мэра Москвы Сергея Собянина. – «НГ») руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которые ориентируются все без исключения регионы», – сказал Андрей Турчак.

В ходе партконференции партия «Единая Россия» выдвинет Сергея Собянина своим кандидатом на предстоящие в сентябре выборы мэра Москвы.

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