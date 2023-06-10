ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке

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09:30 Источник: РБК

Украинские силы утром 10 июня нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, известно о погибшей женщине, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительным данным, удары наносились ракетами Storm Shadow, поставляемыми Киеву Лондоном, написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в результате ночных обстрелов курортного села Железный порт разрушен отель «Позитив», добавил врио главы региона. РБК