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НОВОСТИ

ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке

09:30 10.06.2023 Источник: РБК

Украинские силы утром 10 июня нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, известно о погибшей женщине, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительным данным, удары наносились ракетами Storm Shadow, поставляемыми Киеву Лондоном, написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в результате ночных обстрелов курортного села Железный порт разрушен отель «Позитив», добавил врио главы региона.  РБК

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