ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке
09:30 10.06.2023 Источник: РБК
Украинские силы утром 10 июня нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, известно о погибшей женщине, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По предварительным данным, удары наносились ракетами Storm Shadow, поставляемыми Киеву Лондоном, написал он в телеграм-канале.
Кроме того, в результате ночных обстрелов курортного села Железный порт разрушен отель «Позитив», добавил врио главы региона. РБК
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