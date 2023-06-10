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Несколько человек погибли при взрыве на ракетной фабрике недалеко от Анкары

12:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько граждан Турции погибли в результате взрыва и пожара на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары. Об этом сообщает в субботу агентство Ихляс.

По его сведениям, взрыв прогремел в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня.

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