Несколько человек погибли при взрыве на ракетной фабрике недалеко от Анкары

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько граждан Турции погибли в результате взрыва и пожара на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары. Об этом сообщает в субботу агентство Ихляс.

По его сведениям, взрыв прогремел в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня.