Несколько человек погибли при взрыве на ракетной фабрике недалеко от Анкары
12:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько граждан Турции погибли в результате взрыва и пожара на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары. Об этом сообщает в субботу агентство Ихляс.
По его сведениям, взрыв прогремел в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня.
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