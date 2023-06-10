Самые высокие штрафы ГИБДД получают водители в возрасте до 30 лет — исследование

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самые большие суммы штрафов ГИБДД получают водители в возрасте от 21 года до 30 лет, самые низкие — автомобилисты старше 60 лет. К таким выводам пришли эксперты банка «Русский стандарт», изучив все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка в марте — мае 2023 года и за аналогичный период 2022 года.

По статистике банка, имеющейся в распоряжении ТАСС, самые низкие средние чеки штрафов (468 руб.) — у водителей старше 60 лет. Далее в зависимости от величины средней суммы платежа — россияне в возрасте 31-40 лет (611 руб.), 51-60 лет (640 руб.), 41-50 лет (660 руб.) и, наконец, самые молодые автомобилисты 21-30 лет (691 руб.).

При этом российские автомобилисты, судя по всему, стали аккуратнее вести себя на дороге, указали в «Русском стандарте». Так, общее количество оплаченных штрафов ГИБДД этой весной снизилось на 29% относительно того же периода годом ранее. Средняя сумма одного такого платежа по картам банка минувшей весной также уменьшилась — до 630 руб. с 707 руб. годом ранее.

«По данным банка, самая популярная сумма платежа за штраф ГИБДД весной 2023 года — 250 руб. На нее пришлось 73% всех таких операций по картам банка. На втором месте — сумма в 500 руб. с долей в 7%. На третьем — 750 руб. с показателем в 3%», — уточнили в «Русском стандарте».

Чаще всего штрафы ГИБДД оплачивали в мае на фоне активного старта дачного сезона. На этот месяц минувшей весной пришлось 42% всех таких платежей, еще 30% — на март и 28% — на апрель.

Кроме того, согласно данным банка, мужчины лидируют по количеству платежей за нарушение правил дорожного движения. На них этой весной пришлось 72% таких операций по картам банка, а на женщин — 28%. При этом средний чек одного платежа у мужчин немного выше, чем у женщин — 637 руб. против 613 руб. соответственно.