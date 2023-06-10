ВСУ продолжили попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях — МО РФ
16:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска», — сказал он.
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