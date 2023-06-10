0
0
0
НОВОСТИ

ВСУ продолжили попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях — МО РФ

16:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 10.06.2023
Конфликт на Украине затянется - председатель военного комитета ЕС
0
145
14:00 10.06.2023
Большая часть оружия из нового пакета помощи США не поступит на Украину быстро — Bloomberg
0
218
13:00 10.06.2023
Самые высокие штрафы ГИБДД получают водители в возрасте до 30 лет — исследование
0
278
12:30 10.06.2023
Несколько человек погибли при взрыве на ракетной фабрике недалеко от Анкары
0
329
12:00 10.06.2023
Польский генерал назвал крупные бои с Россией рискованными для Украины
0
389
11:30 10.06.2023
Более 6 тыс. человек эвакуированы в Херсонской области после ЧС на ГЭС
0
353
11:00 10.06.2023
Мишустину предложили вернуть проверки работодателей без ограничений
0
449
10:30 10.06.2023
Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми детей, пропавших после авиакатастрофы
0
448
10:00 10.06.2023
СМИ сообщили о новых взрывах на Украине
0
503
09:30 10.06.2023
ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке
0
525

Возврат к списку