ВСУ продолжили попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях — МО РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе Артемовска. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на южнодонецком и запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска», — сказал он.