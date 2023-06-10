Названы регионы, лучшие по набору контрактников
18:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестнадцать регионов, в том числе Москва, Севастополь, Чечня и Сахалинская область, входят в число лучше всего выполняющих план по набору на контрактную службу. Об этом сообщил в субботу статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
«В ходе совещания Николай Панков отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу такие регионы, как Москва и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская [области] и Еврейская автономная область», — сообщили Минобороны РФ.
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