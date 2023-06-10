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Российские Ка-52 поразили управляемыми ракетами колонну ВСУ на запорожском направлении

21:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вертолеты Ка-52 поразили колонну с техникой ВСУ, поставленной Западом, на запорожском направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Экипажи армейской авиации нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, после того как несколько бронированных машин были уничтожены, остальные попытались рассредоточиться, однако тоже были уничтожены.

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