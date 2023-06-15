Сбер наращивает портфель инвесткредитов
07:45 15.06.2023
Портфель инвестиционного кредитования Сбербанка в первом квартале 2023 года рос опережающими темпами – на 6,5%, до 6,3 трлн руб. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Коммерсанту Деньгам». По его словам, спрос на такие кредиты был и в прошлом году: по итогам 2022 года Сбер увеличил портфель инвесткредитов в полтора раза.
«В этом году мы намерены как минимум сохранить долю рынка кредитования, в первую очередь помогая клиентам заместить иностранное финансирование и развивая финансирование в мягких валютах, – отметил он. – Сейчас мы ожидаем запуска нового цикла инвестиционного кредитования с акцентом как раз на импортозамещение и новые рынки – этому должны поспособствовать программы государственной поддержки, в разработке которых Сбербанк принимает активное участие».
В рамках программы господдержки «Кластерная инвестиционная платформа», направленной на импортозамещение в ключевых отраслях российской экономики, Сбербанк уже одобрил два проекта общей стоимостью 117 млрд руб.: финансирование комплекса сортового проката и комплекса плоского проката, сообщил Анатолий Попов. В работе у Сбербанка и на согласовании с госорганами находятся еще более десяти заявок на сумму свыше 150 млрд руб.
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