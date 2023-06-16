Сбер увеличит портфель ответственного финансирования в этом году на 30%

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Сбер планирует увеличить портфель ответственного финансирования в 2023 году до 1,7 трлн руб. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин сообщил в интервью «Коммерсанту».

«Наш портфель ответственного финансирования, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн руб., – рассказал он. – В наших планах увеличить его за этот год на 30%, до 1,7 трлн руб.».

По его словам, «рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые».

Рынок устойчивого финансирования в России адаптировался к новым условиям и начиная со второй половины 2022 года демонстрирует медленный рост, отметил Александр Ведяхин: «По прогнозам, в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет до 400 млрд руб. после падения этого рынка в прошлом году вдвое, до 106 млрд руб.».