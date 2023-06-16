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Сбер: В странах ШОС существует значительный спрос на услуги ESG-рейтингования

08:21 16.06.2023

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, в интервью «Коммерсанту» рассказала, как гармонизация ESG-рейтингов в странах ШОС поможет совместным проектам и укреплению инвестиционных связей. «Среди стран ШОС есть как страны с развитыми ESG-практиками, такие как Индия, Китай, Казахстан и, конечно же, Россия, так и страны, только начинающие развивать ESG-регулирование», – отметила она.

При этом одним из наименее унифицированных и непрозрачных, но очень значимых инструментов ESG-инфраструктуры Татьяна Завьялова назвала ESG-рейтингование. «ESG-рейтинги позволяют инвесторам оценивать компании c точки зрения социальных и экологических критериев, качества корпоративного управления. Именно на этом основании принимаются решения по оценке рисков и в конечном счете об инвестировании», – отметила представитель Сбера. А инвесторы все чаще обращают внимание на вопросы ESG, добавила она.

«В странах ШОС, в частности на таких рынках, как Китай, Индия, Россия, Казахстан, существует значительный спрос на услуги ESG-рейтингования. И это неудивительно, учитывая объем инвестиций, направляемых в этих странах, в «новую» экономику, а именно в зеленую энергетику, декарбонизацию, электротранспорт и т. д., – рассказала Татьяна Завьялова. – Всего в мире насчитывается около 160 организаций, присваивающих ESG-рейтинги. У большинства из них разнятся терминология, набор рейтинговых факторов и формат итоговых оценок».

Завьялова назвала три основные проблемы, с которыми в целом сталкивается рынок ESG-рейтингования: отсутствие единого методического подхода к определению ESG-рейтинга, низкий уровень прозрачности методологий ESG-рейтингования и ограниченность ESG-данных, предоставляемых со стороны рынка. «Формирование общей системы координат и общего поля показателей для ESG-отчетности позволит упростить процесс коммуникации между бизнесом и инвесторами из стран ШОС, а также финансовыми структурами и регуляторами», – отметила она.

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