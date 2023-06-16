Рынок исламского финансирования в России может составить 55 миллиардов рублей
12:42 16.06.2023
После принятия законодательства рынок исламского финансирования в России в течение 12 месяцев может составить 55 млрд руб. Об этом заявил на сессии ПМЭФ «Станет ли исламский банкинг эффективным инструментом привлечения инвестиций в Россию» старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.
«Исламский банкинг имеет большой потенциал – он может стать эффективным инструментом привлечения инвестиций в Россию, одной из точек роста экономики, – уверен Олег Ганеев. – По нашим данным, к 2025 году вся партнерская экосистема в мире будет составлять 7,7 трлн долл., туда входят не только финансы, но и такие отрасли, как туристическая, фармацевтическая, пищевая и другие. Пайплайн проектов исламского финансирования, который на сегодняшний день в работе у Сбера, составляет 22 млрд руб.».
По словам спикера, без создания соответствующей инфраструктуры потенциал исламского банкинга может быть не реализован в полной мере: «Сбер первым делом занялся формированием соответствующей инфраструктуры: создано специализированное подразделение партнерского финансирования, в котором находятся сертифицированные по всем требованиям сотрудники, сформирован «Шариатский совет». Сбер проходит ежегодный аудит, мы уже осуществили сделки с инструментами исламского финансирования на сумму порядка 18 млрд руб. У нас открыт первый офис в Казани, где мы проверяем концепцию этого направления, получаем обратную связь, а далее будем его развивать во всех регионах пилотного проекта. Развиваются дистанционные каналы, мы выводим продукты в наши онлайн-приложения».
Олег Ганеев подчеркнул, что для развития этого механизма очень важен образовательный процесс. Он напомнил, что Сбер занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов: «На базе СберУниверситета мы запустили образовательную программу по исламским финансам, которая пользуется большим успехом – набор на первую программу в два раза превысил количество мест».
Спикер считает, что и законопроект об исламском банкинге, и продуктовые предложения – это не только выход в новый сегмент, но и в широком смысле предложение рынку. «Если мы посмотрим на опыт других стран, то увидим, что опережающим образом клиентская база формируется не за счет людей, исповедующих ислам, а за счет широких слоев населения, которые ориентированы на определенные этические принципы, – отметил Олег Ганеев. – Мы уверены, что не будет никаких ограничений, в том числе в подготовленном законопроекте, и спрос будет предъявляться со всех сегментов населения».
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