От своих незаконных санкций больше Запад страдает больше чем РФ - греческий политик
16:45 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он в качестве председателя ДИКЕА недавно посетил Россию в сопровождении заместителя председателя Всегреческого движения греко-российской дружбы Йоргоса Иосифидиса. По словам Лафазаниса, они были приглашены заместителем председателя Государственной думы Александром Бабаковым, которого благодарят за прием и теплое гостеприимство. «В Москве у нас была возможность встретиться и побеседовать с рядом государственных деятелей и чиновников, посетить видных представителей греческой диаспоры и, конечно же, получить хорошее представление о жизни в Москве в разгар продолжающейся крупнейшей войны в Европе и, вероятно, в мире после Второй мировой войны. Мы поразились, видя в Москве то, что я уже видел во время своего визита в Санкт-Петербург: экономическая, социальная и культурная жизнь российской столицы идет совершенно нормально, хотя весь Запад в настоящее время ведет против России войну с еще большим числом систем вооружения, наемников и сил специального назначения, и в отношении России применяются самые жесткие санкции по глубине и размаху в истории человечества», — сказал лидер партии.
«Я бы даже добавил, что впервые, может быть, в истории человечества мы убеждаемся в том, что западные страны, введя незаконные санкции против России, страдают в гораздо большей степени от их болезненных последствий, чем сама Россия, — продолжил он. — Я бы даже подчеркнул, что в настоящее время еврозона в целом и Германия в частности находятся в рецессии, ЕС — в стагнации, а в целом Запад и в первую очередь США находятся на пороге крупного банковского и экономического кризиса, которого, вероятно, невозможно избежать».
«Мы не удивимся, если вскоре мы увидим, как США, ЕС, НАТО и Запад на коленях умоляют [президента России Владимира] Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина и БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — прим. ТАСС) спасти их», — подчеркнул Лафазанис.
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