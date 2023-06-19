Ответственность за происходящее в Судане лежит на посольстве США — источник в МИД РФ
22:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответственность за развернувшийся в Судане кризис лежит на посольстве Соединенных Штатов в республике. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в МИД РФ.
«Прямая ответственность за происходящее лежит и на посольстве США в Хартуме, и его „подпевалах“ из других западных дипмиссий», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что западные дипмиссии, шантажируя санкциями и доступом к финансовой помощи, форсировали реализацию рамочного политсоглашения. «Когда же „запахло жареным“, они первыми бежали из суданской столицы, бросив на произвол судьбы суданцев с американскими и британскими паспортами», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 22:40 19.06.2023
- Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества
- 21:20 19.06.2023
- ЕС вошел в опасную спираль из-за конфликта на Украине — глава МИД Венгрии
- 20:40 19.06.2023
- Арсеналы НАТО опустошены и должны быть срочно восстановлены — Столтенберг
- 20:00 19.06.2023
- Сегодня на Солнце произошли две сильные вспышки
- 19:52 19.06.2023
- СберСервис запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области
- 19:20 19.06.2023
- Теплоход столкнулся с лодкой в Марий Эл, один человек утонул
- 18:58 19.06.2023
- Сбер и Российский экологический оператор будут сотрудничать в сфере обращения с отходами
- 18:40 19.06.2023
- Детей медработников, умерших от ковида, зачислят в вузы без экзаменов — Голикова
- 18:18 19.06.2023
- Сбер и Республика Тыва будут сотрудничать в сфере ESG
- 18:00 19.06.2023
- Страны НАТО не должны экспортировать в Китай передовые технологии — Столтенберг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать