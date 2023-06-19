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Ответственность за происходящее в Судане лежит на посольстве США — источник в МИД РФ

22:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за развернувшийся в Судане кризис лежит на посольстве Соединенных Штатов в республике. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в МИД РФ.

«Прямая ответственность за происходящее лежит и на посольстве США в Хартуме, и его „подпевалах“ из других западных дипмиссий», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что западные дипмиссии, шантажируя санкциями и доступом к финансовой помощи, форсировали реализацию рамочного политсоглашения. «Когда же „запахло жареным“, они первыми бежали из суданской столицы, бросив на произвол судьбы суданцев с американскими и британскими паспортами», — сказал собеседник агентства.

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