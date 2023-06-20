Из-за нехватки воды в столице Уругвая объявили режим ЧС
07:30 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы только что ввели режим ЧС в сфере водоснабжения в столичной зоне. Это позволяет нам быстрее и в упрощенном порядке выполнять юридические формальности», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале администрации президента.
Глава государства также сообщил, что власти освободят от налога бутилированную воду. «Без этого налога цены должны заметно снизиться», — добавил он. Кроме того, президент объявил, что во вторник начинаются работы по созданию водохранилища на реке Сан-Хосе.
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