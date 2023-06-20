0
0
115
НОВОСТИ

Из-за нехватки воды в столице Уругвая объявили режим ЧС

07:30 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Уругвая ввело режим чрезвычайной ситуации в сфере водоснабжения в столице страны Монтевидео из-за засухи. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Луис Лакалье Поу.

«Мы только что ввели режим ЧС в сфере водоснабжения в столичной зоне. Это позволяет нам быстрее и в упрощенном порядке выполнять юридические формальности», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале администрации президента.

Глава государства также сообщил, что власти освободят от налога бутилированную воду. «Без этого налога цены должны заметно снизиться», — добавил он. Кроме того, президент объявил, что во вторник начинаются работы по созданию водохранилища на реке Сан-Хосе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:20 20.06.2023
Индия выступает за мир и диалог по вопросу ситуации вокруг Украины - Моди
0
33
08:10 20.06.2023
Почти 40% молодых россиян не смотрят телевизор - исследование
0
57
07:40 20.06.2023
Бюст космонавта Юрия Гагарина демонтирован в Киеве
0
113
22:40 19.06.2023
Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества
0
569
22:00 19.06.2023
Ответственность за происходящее в Судане лежит на посольстве США — источник в МИД РФ
0
596
21:20 19.06.2023
ЕС вошел в опасную спираль из-за конфликта на Украине — глава МИД Венгрии
0
664
20:40 19.06.2023
Арсеналы НАТО опустошены и должны быть срочно восстановлены — Столтенберг
0
688
20:00 19.06.2023
Сегодня на Солнце произошли две сильные вспышки
0
696
19:52 19.06.2023
СберСервис запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области
0
672
19:20 19.06.2023
Теплоход столкнулся с лодкой в Марий Эл, один человек утонул
0
665

Возврат к списку