Из-за нехватки воды в столице Уругвая объявили режим ЧС

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Уругвая ввело режим чрезвычайной ситуации в сфере водоснабжения в столице страны Монтевидео из-за засухи. Об этом сообщил в понедельник президент южноамериканской республики Луис Лакалье Поу.



«Мы только что ввели режим ЧС в сфере водоснабжения в столичной зоне. Это позволяет нам быстрее и в упрощенном порядке выполнять юридические формальности», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале администрации президента.



Глава государства также сообщил, что власти освободят от налога бутилированную воду. «Без этого налога цены должны заметно снизиться», — добавил он. Кроме того, президент объявил, что во вторник начинаются работы по созданию водохранилища на реке Сан-Хосе.

