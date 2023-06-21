Как минимум пять судов участвуют в поиске батискафа «Титан» — ТВ
15:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере пять судов участвуют в поиске аппарата «Титан», еще несколько прибудут позже. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.
Как отмечают эксперты, мнение которых приводит телеканал, определение точного местонахождения аппарата является одной из самых «серьезных задач». При этом обнаружить батискаф крайне сложно из-за его малых размеров и большой глубины, на которую он, вероятно, опустился.
По словам экспертов, утрата связи с аппаратом указывает на возможную проблему с электричеством, поэтому внутри батискафа сейчас «очень холодно и очень темно».
19 июня компания OceanGate Expeditions («Оушн гейт экспидишнз») сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника». По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же «Титан» может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.
По информации телеканала Sky News, на борту «Титана» находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation («Экшн авиэйшн») по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа — 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Оба проживают в Великобритании.
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