0
0
136
НОВОСТИ

Как минимум пять судов участвуют в поиске батискафа «Титан» — ТВ

15:32 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять судов участвуют в поиске аппарата «Титан», еще несколько прибудут позже. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

Как отмечают эксперты, мнение которых приводит телеканал, определение точного местонахождения аппарата является одной из самых «серьезных задач». При этом обнаружить батискаф крайне сложно из-за его малых размеров и большой глубины, на которую он, вероятно, опустился.

По словам экспертов, утрата связи с аппаратом указывает на возможную проблему с электричеством, поэтому внутри батискафа сейчас «очень холодно и очень темно».

19 июня компания OceanGate Expeditions («Оушн гейт экспидишнз») сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника». По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же «Титан» может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, на борту «Титана» находятся президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation («Экшн авиэйшн») по продаже и эксплуатации авиатехники. Два остающихся пассажира батискафа — 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Оба проживают в Великобритании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 21.06.2023
Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан — Путин
0
9
16:12 21.06.2023
Идея Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро вызывает у Венгрии вопросы — Сийярто
0
61
16:00 21.06.2023
Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы
0
90
15:12 21.06.2023
Путин одобрил подписание с Алжиром конвенции о выдаче
0
159
15:00 21.06.2023
Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы»
0
169
14:32 21.06.2023
Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией — Кисида
0
217
14:12 21.06.2023
В России готовится программа обучения детей по минно-взрывным травмам
0
220
14:00 21.06.2023
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
0
248
13:39 21.06.2023
Мэр Собянин: Москва выполнит все социальные обязательства и планы развития
0
222
13:32 21.06.2023
ЕС не может законно изъять все замороженные активы РФ — Bloomberg
0
285

Возврат к списку